Андрей Бочкарев: Архитектурная отделка станции БКЛ «Рижская» готова на 80 процентов

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Рижская Карта всех событий

Специалисты выполнили архитектурно-отделочные работы на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы «Рижская» на 80 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 26 августа.

— В настоящее время подходят к завершению отделочные работы пассажирской зоны кассового зала вестибюля, на платформенном участке ведется монтаж арочных порталов из нержавеющей стали, — добавил Бочкарев.

Архитектурное решение «Рижской» представлено хай-теком и романским стилем. Главные архитектурные элементы станции — арки-порталы — смонтированы более чем наполовину. Помимо этого, выполнено сопряжение соединительного коридора между новой и действующей платформами, восстановлена историческая плитка, подготовлен задел для строительства второго вестибюля станции БКЛ.

Кроме отделочных работ, специалисты занимаются прокладкой инженерных систем, тестированием эскалаторов и благоустройством территории, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Бочкарев заявил, что на станции БКЛ «Нагатинский Затон» начался монтаж последних четырех мозаичных панно «Плотва», «Судак», «Лещ» и «Головастик».