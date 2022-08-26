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Москвичам рассказали, что нового предлагают центры «Мои документы» в 2022 году

Анастасия Колоскова
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Москвичам рассказали, что нового предлагают центры «Мои документы» в 2022 году
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В столичных офисах «Мои документы» горожане могут получить более 280 государственных услуг, и этот список постоянно увеличивается. О том, что нового появилось в перечне госуслуг в этом году, рассказала заместитель директора по развитию государственных услуг офисов «Мои документы» Татьяна Порецкова.

Так, в этом году произошли изменения в работе московских отделов ЗАГС — часть их компетенций получили офисы «Мои документы».

— Раньше за некоторыми услугами ЗАГС нужно было обращаться по месту проживания или наступления события. Сейчас зарегистрировать рождение ребенка или получить повторное свидетельство можно в любом подходящем центре госуслуг, больше не нужно ехать в другой регион. Расторгнуть брак также можно в любом офисе «Мои документы», если имеется запись в федеральной информационной системе о заключении этого брака, — отметила Татьяна Порецкова.

Также, по ее словам, во флагманских центрах и Дворце госуслуг на ВДНХ стало возможным включить в единый госреестр документы, которые граждане России получили в других странах.

Кроме того, в 11 офисах «Мои документы» сотрудники отделов ЗАГС начали предоставлять узкоспециализированные услуги, к которым относится, к примеру, установление отцовства после регистрации рождения или истребование документов с территории иностранного государства.

С 1 июля стало проще получить целый ряд важных документов. К примеру, российский паспорт теперь оформляется в течение пяти рабочих дней с даты поступления документов в отдел миграции.

Еще одним нововведением стала выдача электронных дубликатов бумажных документов, таких как диплом об образовании, документов о воинском учете. Во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ можно загрузить их электронные версии в личный кабинет на портале госуслуг, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столичных центрах госуслуг можно оформить все необходимые документы «одним пакетом». Более 680 тысяч раз горожане воспользовались удобным сервисом. Чаще всего жители пользуются жизненной ситуацией «Рождение ребенка».

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