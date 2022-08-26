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Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 26 августа

Георгий Соланович
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Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 26 августа
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Основные затруднения движения транспорта в Москве вечером 26 августа ожидаются в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом — так вы точно сэкономите время, — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

До этого сообщалось, что движение на участке проспекта Андропова будет ограничено с 1 сентября из-за проведения строительных работ. Речь идет об участке проспекта от дома 39, строение 65, до Коломенского проезда. При этом движение транспортных средств сохранится по трем полосам в каждом направлении за счет обустройства временных уширений и перепуска на встречное направление движения.

25 августа стало известно, что схема движения транспорта изменится на участке Киевского шоссе в ТиНАО с 29 августа в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей.

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