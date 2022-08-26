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Новый наставник «Голоса» прокомментировал назначение Гузеевой на роль ведущей шоу

Анастасия Колоскова
Общество
Новый наставник «Голоса» прокомментировал назначение Гузеевой на роль ведущей шоу
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Заменившая Дмитрия Нагиева в проекте «Голос» Лариса Гузеева справится с ролью ведущей, так как она является хорошей актрисой. Такое мнение высказал один из новых наставников шоу Игорь Корнелюк.

— Лариса Гузеева – хорошая актриса… Я думаю, с этой ролью она справится. Когда-то ведь и программу «Поле чудес» зрители не могли представить без Влада Листьева. А со временем все привыкли к Леониду Якубовичу, — прокомментировал он назначение артистки.

Композитор отметил, что в продюсерском цехе шоу «Голос 60+» работают «профессионалы экстракласса», которые «понимают, что делают», передает «7 Дней».

До этого Корнелюк назвал причину ухода Дмитрия Нагиева из «Голоса», отметив, что «у каждого человека может накопиться усталость».

Недавно стало известно, что новой ведущей телепроекта на Первом канале будет Лариса Гузеева. По ее словам, такое предложение стало для нее неожиданностью. Также она отметила, что включаться в «раскрученные проекты всегда очень сложно», так как нового человека при всех его заслугах всегда будут сравнивать с предшественниками.

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