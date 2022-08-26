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Новые квартиры по реновации получили более четырех тысяч жителей района Фили-Давыдково

Георгий Соланович

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Новые квартиры по реновации получили более четырех тысяч жителей района Фили-Давыдково
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Западный административный округ, район Фили-Давыдково Карта всех событий

Около 4,3 тысячи жителей столичного района Фили-Давыдково переехали в новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман в пятницу, 26 августа.

— Фили-Давыдково занимает пятое место среди районов по количеству расселяемых или уже отселенных домов — их насчитывается 20. Он идет вслед за районами Проспект Вернадского, Люблино, Северное Измайлово и Пресненский. Правообладателями нового жилья в Филях-Давыдкове уже стали около 4,3 тысячи москвичей из 1,8 тысячи семей, — заявил Гаман.

Участники программы реновации получают новые квартиры с готовой отделкой и благоустроенной территорией в привычном районе, передает официальный сайт мэра Москвы.

В августе в Москве расселили еще 18 домов старого жилого фонда по программе реновации. Новоселами стали около трех тысяч жителей. Старые дома находились в 15 районах Москвы и в семи округах.

До этого сообщалось, что управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет многоквартирный дом в Зеленоградском административном округе, построенный в рамках реализации программы реновации. Его общая площадь превышает 23 тысячи квадратных метров.

Жилье Москва Реновация Район Фили-Давыдково
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