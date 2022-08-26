Тестовое голосование перед сентябрьскими выборами началось в Москве

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В столице стартовало тестирование электронных систем, которые будут использованы на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Его участникам предлагается ознакомиться с процессом голосования и ответить на вопрос о том, какие улучшения помогут сделать район, где они проживают, более комфортным.

За время тестирования разработчики должны убедиться в корректной работе всех систем, а также в том, что пользователям и членам избиркомов понятны и удобны интерфейс и все процедуры электронного голосования. Также эксперты отработают различные сценарии поведения избирателей.

На некоторых участках проведут стресс-тест. С этой целью намеренно отключат связь или электричество, чтобы отработать порядок действий в экстренной ситуации. Для обеспечения непрерывности процесса голосования все участки будут оснащены дополнительными устройствами с сим-картой и автономным питанием.

Отработка внештатных ситуаций также подразумевает проверку подготовки службы техподдержки, куда члены избиркомов смогут обратиться при появлении технических неполадок.

Присоединиться к тестированию могут горожане, зарегистрированные в тех районах, где с 9 по 11 сентября пройдут выборы муниципальных депутатов. Это жители всей Москвы, кроме Щукина и большей части ТиНАО. Здесь тест и сами выборы пройдут только в Троицке, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что более 5,7 тысячи кандидатов прошли регистрацию на выборы муниципальных депутатов Москвы.

До этого сообщалось, что более половины избирателей на предстоящих муниципальных выборах выразили готовность отдать голос онлайн. Среди респондентов от 30 до 44 лет таких 37 процентов, в возрасте от 45 до 59 лет — 32 процента.