Chery может отказаться от выпуска автомобилей на площадке УАЗа

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Китайский автопроизводитель Chery отказался от выпуска автомобилей на площадке Ульяновского автозавода, входящего в группу «Соллерс авто», в связи с тем, что УАЗ попал в санкционный список Евросоюза. Об этом сообщили источники, близкие к ситуации.

По данным газеты «Ведомости», Chery может рассмотреть перенос производства на другую площадку «Соллерса», однако тогда непонятно, как китайский автопроизводитель будет получать поддержку от государства, так как все основные компании уже подписали специнвестконтракты, по которым менять основного исполнителя нельзя.

По другой версии, Chery может занять площадку другого концерна, если тот примет решение уйти из РФ.

В газете также предположили, что продукция китайской компании будет представлена в России под другим брендом. Так, Chery владеет суббрендами Exeed, Omoda и Jetour, последние два не представлены в стране.

Сейчас же, утверждают в крупном региональном дилере автопроизводителя, Chery компания занижает объем обещанных поставок примерно в 1,5 раза.

До этого сообщалось, что старт продаж обновленной Lada Niva Travel начнется 28 августа. При этом отмечается, что до дилерских центров новая Lada доберется только в начале сентября. Рекомендованная розничная цена на авто составит 998 тысяч рублей.