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Владислав Овчинский: Московские промышленники представят свою продукцию в ОАЭ

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: Московские промышленники представят свою продукцию в ОАЭ
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Открылась регистрация для участия московских промышленных компаний в международной бизнес-миссии в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом в пятницу 26 августа сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— По нашим подсчетам, в рамках байерской программы состоится свыше 100 b2b-переговоров с покупателями продукции, произведенной в Москве. Основные задачи, которые мы ставим перед собой в рамках ближайшей бизнес-миссии, — это увеличение объемов поставок, расширение списка экспортных товаров, а также вывод на рынок ОАЭ новых компаний, в том числе представителей среднего бизнеса, — сообщил он.

Бизнес-миссия пройдет с 21 по 24 ноября, подать заявку можно до 15 сентября. Участие бесплатное. Специалисты центра «Моспром» будут поддерживать и сопровождать столичных промышленников на протяжении всего периода подготовки к бизнес-миссии.

Глава Департамента напомнил, что весной 2022 года в Москве прошел международный телемост со странами Персидского залива, в рамках которого была определена наиболее востребованная продукция столичных компаний.

— В связи с динамичным развитием промышленного производства, в регионе возросла потребность в различных электрических устройствах, технике, оборудовании и аппаратуре связи. Сегодня столичные производители вполне могут покрыть спрос на данную продукцию, — сказал Владислав Овчинский.

Экономика ОАЭ Владислав Овчинский
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