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Врач перечислила причины развития ожирения

Ирина Игнатенко
Общество
Врач перечислила причины развития ожирения
Фото: shutterstock

Врач-терапевт, нутрициолог Елена Мановска пояснила, почему все большее количество людей сталкивается с проблемой лишнего веса.

— Избыточный вес — это следствие несоответствия калорийности потребляемой пищи к энергетическим затратам человека, то есть его активности. Существуют и серьезные эндокринологические, неврологические заболевания, которые приводят к ожирению, — отметила она в комментарии МИР 24.

Также набор веса может происходить из-за приема лекарственных препаратов, которые замедляют метаболизм. Но самая распространенная причина — это переедание и адинамия.

Она пояснила, что зачастую набор продуктов в ежедневном рационе направлен на быстрое утоление голода углеводами, рацион питания не сбалансирован по белкам, жирам и углеводам.

Еще одна распространенная причина лишнего веса — недостаток воды. Чтобы предотвратить набор килограммов, необходимо пить чистую воду в достаточном количестве.

Проблема лишнего веса существует уже долгое время, однако похудение может оказать не менее опасное влияние на состояние человеческого организма. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кожевникова.

Здоровье Врачи Лишний вес Ожирение
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