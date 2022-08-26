Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В РЭО попросили отказаться от неэкологичной упаковки букетов на 1 сентября

Ирина Игнатенко
Общество
В РЭО попросили отказаться от неэкологичной упаковки букетов на 1 сентября
Фото: Вечерняя Москва

Российский экологический оператор призвал отказаться от одноразовой неэкологичной упаковки для букетов на первое сентября.

Эксперты отмечают, что букеты, как правило, оборачивают в пластиковую упаковку, сделанную из полипропилена. Такая упаковка плохо поддается переработке.

— Упаковка перед тем, как ее отправить в бак для вторсырья, должна быть чистой и сухой. Загрязненная упаковка просто не будет подлежать переработке. Но важнее даже то, что она мелкая, разных цветов, и отобрать ее для переработки в необходимом количестве практически невозможно, — пояснил глава РЭО Денис Буцаев.

По данным Росстата, в прошлом учебном году в школы пошли 1,9 миллиона первоклассников. В среднем упаковка весит примерно 10 граммов, и если каждый из детей придет с букетом в полипропиленовой упаковке, которую затем выбросят и не отсортируют для переработки, то на полигонах окажется 19 000 килограммов отходов. А пластик разлагается очень медленно, передает «360».

До этого генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов обсудили развитие инфраструктуры в регионе, а также строительство нового объекта обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).

РЭО Цветы Упаковка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Анастасия Бусыгина
Анастасия Бусыгина

Неравнодушное отношение

Все мнения
О проекте