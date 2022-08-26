В РЭО попросили отказаться от неэкологичной упаковки букетов на 1 сентября

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Российский экологический оператор призвал отказаться от одноразовой неэкологичной упаковки для букетов на первое сентября.

Эксперты отмечают, что букеты, как правило, оборачивают в пластиковую упаковку, сделанную из полипропилена. Такая упаковка плохо поддается переработке.

— Упаковка перед тем, как ее отправить в бак для вторсырья, должна быть чистой и сухой. Загрязненная упаковка просто не будет подлежать переработке. Но важнее даже то, что она мелкая, разных цветов, и отобрать ее для переработки в необходимом количестве практически невозможно, — пояснил глава РЭО Денис Буцаев.

По данным Росстата, в прошлом учебном году в школы пошли 1,9 миллиона первоклассников. В среднем упаковка весит примерно 10 граммов, и если каждый из детей придет с букетом в полипропиленовой упаковке, которую затем выбросят и не отсортируют для переработки, то на полигонах окажется 19 000 килограммов отходов. А пластик разлагается очень медленно, передает «360».

До этого генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов обсудили развитие инфраструктуры в регионе, а также строительство нового объекта обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).