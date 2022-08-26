Незаконную коммерческую пристройку демонтировали на юге Москвы

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, Елецкая улица, 13 Карта всех событий

Специалисты демонтировали коммерческий объект, незаконно возведенный в качестве пристройки к аптеке в многоквартирном доме в столичном районе Орехово-Борисово Южное. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров в пятницу, 26 августа.

— Без разрешительной документации к аптеке была возведена одноэтажная кирпичная пристройка площадью 21,4 квадратного метра, которая использовалась под торговлю и бытовые услуги, — заявил Бобров.

При этом пристройка занимала участок, необремененный земельно-имущественными отношениями. Таким образом, установлен факт самовольного строительства — постройка подлежала сносу.

По его словам, в настоящее время строение демонтировано.