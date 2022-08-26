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В МИД ответили на призывы президента Латвии изолировать «нелояльных русских»

Лала Манушакян
В мире
В МИД ответили на призывы президента Латвии изолировать «нелояльных русских»
Фото: МИД РФ

Призывы президента Латвии Эгилса Левитса изолировать нелояльных русских неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы. Такое мнение выразила представитель МИД Мария Захарова в пятницу, 26 августа.

— Подобного рода высказывания президента страны — члена Евросоюза, декларирующей приверженность демократическим ценностям, абсолютно неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы, — подчеркнула Захарова.

По ее словам, власти Латвии проявляют предвзятое отношение к русскоязычному населению, которое пытается отстаивать свои права и национальную идентичность. Она также выразила надежду, что представители международных правозащитных структур наконец объективно оценят заявления подобного рода, передает пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Отмечается, что в среду, 24 августа, латвийский лидер Эгилс Левитс заявил, что нелояльных к стране членов русского сообщества следует изолировать.

До этого стало известно, что официальный сайт латвийского лидера Эгилса Левитса перестал поддерживать русский язык. Известно, что в данный момент вся информация на сайте president.lv теперь будет публиковаться «только на латышском и английском языках», хотя до утра среды, 24 августа, содержание портала было доступно и на русском языке.

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