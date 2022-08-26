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Участникам программы реновации в Москве отправили более 460 тысяч электронных уведомлений

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Участникам программы реновации в Москве отправили более 460 тысяч электронных уведомлений
Фото: Unsplash

За время работы суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации» жителям Москвы отправили более 460 тысяч электронных уведомлений. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин в пятницу, 26 августа.

С помощью суперсервиса участники программы могут записаться на осмотр квартиры, прием к нотариусу и подписание договора, загрузить документы, подать заявление на устранение строительных дефектов и заказать бесплатный транспорт и услуги грузчиков.

— С момента начала работы суперсервиса наибольшей популярностью у жителей пользуются две услуги: загрузка документов, которой воспользовались 710 раз, и помощь грузчиков, по которой оформлено уже 475 заявок, — заявил Левкин.

По его словам, услугами сервиса пользуются около 60 процентов участников программы. Министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что использование сайта позволяет специалистам департамента начать подготовку документов по переселению в новую квартиру.

В департаменте информационных технологий города заключили, что интерактивными инструкциями сервиса воспользовались более 510 тысяч раз, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в поселении Михайлово-Ярцевском Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) Москвы в рамках первого этапа переселения по программе реновации снесли 13 старых жилых домов, новые квартиры получили 620 жителей.

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