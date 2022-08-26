Названы самые креативные проекты конкурса «Бюджет для граждан»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Всероссийский конкурс «Бюджет для граждан» прошел уже в девятый раз. В рамках проекта юные участники показали, как эффективно повысить уровень бюджетной и финансовой грамотности. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 26 августа.

— Конкурс «Бюджет для граждан» прошел уже в девятый раз. Его участники разрабатывают проекты для повышения уровня бюджетной и финансовой грамотности, рассказывают об общественных финансах, бюджете города или делятся опытом грамотного ведения личного и семейного бюджета. Работы принимают в виде электронных брошюр, блогов, сайтов, мобильных приложений, стихов, презентаций, комиксов, онлайн-квестов, мультипликационных и видеоматериалов, — отмечается в сообщении.

Так, ученица пятого класса московской школы № 656 имени А. С. Макаренко Таисия Кириченко придумала оригинальный комикс, где в доступной форме для детей размещена информация об основах бюджетной системы. Помимо этого, студентка второго курса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Арина Моисеева смонтировала короткометражный ролик, которые рассказывает об основных показателях бюджета Москвы — сумме и структуре доходов и расходов, а также размере государственного долга.

Также в проекте участвовали и взрослые конкурсанты. Заместитель руководителя по финансовым вопросам МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Оренбургского района Оренбургской области Анастасия Гребенникова сочинила шуточное стихотворение «100 слов о бюджете». Так, его можно использовать для школьников младших классов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого специалисты Роскачества назвали пять самых важных правил финансовой грамотности, которые позволят качественно улучшить жизнь.