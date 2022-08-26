Тестовое голосование перед сентябрьскими выборами проходит в штатном режиме

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Тестовое голосование перед сентябрьскими выборами муниципальных депутатов проходит в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 26 августа.

— Тестовое голосование проходит в штатном режиме. Существенных сбоев, влияющих на ход голосования, не зафиксировано. По состоянию на 13:00 на участках проголосовали почти 5500 москвичей. В электронном голосовании приняли участие более 340 тысяч человек, — говорится в сообщении.

Тестовое голосование необходимо для проверки работы системы и электронного списка избирателей. В этом году тест впервые проводится не только онлайн, но и очно.

За ходом голосования непрерывно следят разработчики. Особое внимание уделяется отработке нештатных ситуаций.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что в этом году горожане в рамках тестового голосования получают бланки с вопросом «Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?».

Присоединиться к тестированию могут горожане, зарегистрированные в тех районах, где с 9 по 11 сентября пройдут выборы муниципальных депутатов. Это жители всей Москвы, кроме Щукина и большей части ТиНАО. Здесь тест и сами выборы пройдут только в Троицке.

Накануне стало известно, что более 5,7 тысячи кандидатов прошли регистрацию на выборы муниципальных депутатов Москвы.

До этого сообщалось, что более половины избирателей на предстоящих муниципальных выборах выразили готовность отдать голос онлайн. Среди респондентов от 30 до 44 лет таких 37 процентов, в возрасте от 45 до 59 лет — 32 процента.