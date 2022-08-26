Депутат МГД Козлов: Перевод в онлайн процессов приватизации жилья упростит процедуру для москвичей

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Процесс приватизации жилья в режиме онлайн сильно упрощает представление данной услуги для москвичей. Об этом сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов в пятницу, 26 августа.

— Приватизация жилья — это одна из важнейших преференций в жилищной политике нашей страны. Сделать эту процедуру удобной, простой и доступной — это важный шаг для тех, кто сегодня участвует в процессах улучшения жилищных условий, в программе реновации жилья, — подчеркнул депутат.

Так, срок предоставления услуги составит 46 рабочих дней без учета возможных приостановлений. При этом жильцу потребуется полная или стандартная запись на официальном портале госуслуг. Затем нужно будет выбрать в каталоге услуг «Жилье, недвижимость», подраздел «Собственность и кадастровый учет».

Также при необходимости пользователи сервиса могут обратиться за консультацией к специалистам ДГИ, которые помогут жителям разобраться в сложных вопросах. По словам парламентария, на выбор жильцу предоставят два варианта договора — бумажный и электронный, они будут иметь свои специфические особенности.

Депутат добавил, что в 2021 году за услугами в сфере приватизации жилья обратились 12 тысяч москвичей, а с начала 2022 года — уже восемь тысяч, передает агентство городских новостей «Москва».

Также заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с начала 2022 года порядка 40 процентов запросов на предоставление услуг в жилищной сфере поступило в электронном виде.