Тромбозы, инфаркты, приступы агрессии: какие опасности для здоровья таит новолуние 27 августа

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27 августа человечество ожидает новолуние в созвездии Девы. Обновленный спутник Земли воздействует не только на духовное и ментальное состояние человека, но и на его здоровье. Какие заболевания обостряются в период новолуния, от каких привычек в этот период нужно избавляться и почему мужчины особенно остро переживают эту фазу Луны — в материале «Вечерней Москвы».

По словам врача-терапевта Ларисы Александровой, во время новолуния, как и в период полной Луны, защитные силы организма могут снижаться.

— В первую очередь страдает психологическое здоровье, усиливается раздражительность, могут возникать приступы агрессии, особенно у мужчин. Именно по этой причине тем, кто любит пригубить, лучше отказаться от горячительного, поскольку негатив и алкоголь приводят к плачевным последствиям.

В это время, уточнила медик, особое внимание нужно уделять своей иммунной системе. Хорошо бы начать курс приема витаминных комплексов, которые укрепляют кости, зубы, обновят кожу. Это препараты на основе витамина С, а также витамина D — эргокальциферол (витамин D2) и ихолекальциферол (витамин D3), уточнила спикер.

Такая профилактика от авитаминоза, заметила специалист, положительно повлияет на иммунитет и общее состояние организма перед осенним периодом.

Новолуние, по словам врача, также активирует некоторые хронические недуги, связанные с сосудистой системой.

— Усиливается свертываемость крови, возникает риск развития тромбозов. Не исключена вероятность возникновения кардиологических проблем. Совокупность этих факторов увеличивает случаи инфарктов и инсультов.

Эксперт уточнила, что с новолунием увеличивается внешняя гравитация Земли, что нередко приводит к сбою в работе пищеварительной системы, усилению болей в области головы — возрастает риск мигреней, гипертоний, остеохондроза.

Собеседница «ВМ» также добавила, что метеозависимым людям с неустойчивым артериальным давлением стоит заблаговременно готовиться к подобным природным явлениям. Эксперт порекомендовала вовремя принимать прописанные врачами препараты и не нагружать себя физически и морально.