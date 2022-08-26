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Трамваи нескольких маршрутов задерживаются на востоке Москвы

Анастасия Колоскова
Город
Трамваи нескольких маршрутов задерживаются на востоке Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Три трамвайных маршрута задерживаются на шоссе Энтузиастов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 26 августа.

Уточняется, что речь идет о маршрутах № 36, 37 и 43. Они задерживаются в районе остановки «Кинотеатр Слава».

При этом причина, из-за которой произошел сбой в движении транспорта, не называется.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — предупредили пассажиров в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что в связи с проведением планового ремонта в центральной зоне вестибюля станции метро «Комсомольская» со стороны Ярославского вокзала часть турникетов входной группы будет временно закрыта для пассажиров. Уточняется, что из-за этого в час пик может увеличиться время прохода на станцию.

Также москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 26 августа. Так, основные затруднения движения транспорта в Москве вечером ожидаются в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

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