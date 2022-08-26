«Человеческий фактор»: эксперт Бойко оценил вероятность поджогов в Рязанской области

Фото: МЧС / Рязанская область

Экстренные службы сообщают, что новые очаги пожаров в Рязанской области имеют признаки поджогов. Однако подобное заявление достаточно сложно оценивать, поскольку еще неизвестна общая картина по ситуации. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

— На данном этапе сложно оценивать. Считаю, что нужно дождаться официальных заявлений от ведомства по ситуации в Рязанской области. Необходимо провести следственные действия для выяснения всех обстоятельств, — разъяснил он.

Кроме того, специалист считает, что поджоги достаточно сильно влияют на распространение пожара.

— При этом поджоги имеют сильное влияние на возникновение новых очагов пожара. К тому же погода этому способствует. Очень сильно влияет. В большинстве своем пожары возникают из-за человеческого фактора. Я считаю, что зона ответственности должна быть довольно-таки жесткой, — подытожил Бойко.

Также специалист в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, в чем заключается сложность тушения верховых пожаров.