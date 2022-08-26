Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Человеческий фактор»: эксперт Бойко оценил вероятность поджогов в Рязанской области

Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
«Человеческий фактор»: эксперт Бойко оценил вероятность поджогов в Рязанской области
Фото: МЧС / Рязанская область

Экстренные службы сообщают, что новые очаги пожаров в Рязанской области имеют признаки поджогов. Однако подобное заявление достаточно сложно оценивать, поскольку еще неизвестна общая картина по ситуации. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

— На данном этапе сложно оценивать. Считаю, что нужно дождаться официальных заявлений от ведомства по ситуации в Рязанской области. Необходимо провести следственные действия для выяснения всех обстоятельств, — разъяснил он.

Кроме того, специалист считает, что поджоги достаточно сильно влияют на распространение пожара.

— При этом поджоги имеют сильное влияние на возникновение новых очагов пожара. К тому же погода этому способствует. Очень сильно влияет. В большинстве своем пожары возникают из-за человеческого фактора. Я считаю, что зона ответственности должна быть довольно-таки жесткой, — подытожил Бойко.

Также специалист в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, в чем заключается сложность тушения верховых пожаров.

МЧС Рязанская область Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Анастасия Бусыгина
Анастасия Бусыгина

Неравнодушное отношение

Все мнения
О проекте