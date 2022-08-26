Минобороны: Солдаты ВСУ оставили свои позиции в ДНР и Харьковской области

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Военнослужащие двух механизированных бригад ВСУ из-за больших потерь покинули свои позиции в Новомихайловке в Донецкой народной республике (ДНР) и Дибровном в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в пятницу, 26 августа.

— В связи с большими потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ в Новомихайловке Донецкой народной республики и 93-й механизированной бригады ВСУ в Дибровном Харьковской области оставили позиции и убыли из районов боевых действий, — заявил Конашенков.

До этого сообщалось, что ВС России в ходе наступления в Запорожской области уничтожили украинские подразделения и вышли к административной границе Николаевской области. Установлен контроль над территорией региона площадью 12 квадратных километров.

18 августа российская армия ликвидировала в Харькове более 90 иностранных наемников. Уточняется, что удар по ним был нанесен с помощью оружия высокой точности.