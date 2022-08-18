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ВС России уничтожили более 90 иностранных наемников в Харькове

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВС России уничтожили более 90 иностранных наемников в Харькове
Фото: Минобороны РФ

Армия России ликвидировала в Харькове свыше 90 иностранных наемников. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Удар по наемникам нанесли с помощью оружия высокой точности.

Российская армия также нанесла удары по местам сосредоточения живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты в районах Белая Криница и Великое Артаково. В результате удара было уничтожено более 80 националистов и свыше 50 были ранены, подытожили в оборонном ведомстве.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери, из-за которых солдаты бегут со своих позиций под Соледаром и Марьинкой в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в среду, 17 августа.

До этого официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили до 350 украинских националистов формирования «Кракен» на территории харьковского техникума. Кроме националистов, российским войскам удалось уничтожить 11 единиц украинской военной техники.

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