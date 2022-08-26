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Два килограмма мефедрона изъяли у жительницы Подмосковья

Степан Жирнов
Происшествия
Два килограмма мефедрона изъяли у жительницы Подмосковья
Фото: МВД
Россия, Московская область, городской округ Чехов, деревня Гришенки Карта всех событий

У жительницы Подмосковья изъяли два килограмма мефедрона. Об этом сообщила «Вечерней Москве» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 26 августа.

По ее словам, полиция задержала 43-летнюю жительницу Красногорска, у которой при себе был телефон с координатами тайника-закладки. Сотрудники правоохранительных органов проверили схрон в лесу, недалеко от деревни Гришенки, и обнаружили в нем сверток с мефедроном.

При дальнейшем обыске в жилье задержанной нашли еще один сверток с тем же веществом. Общий вес изъятых незаконных наркотиков превысил два килограмма.

Женщину задержали. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

«Чеховским городским судом фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавила Татьяна Петрова.

Других граждан, подозреваемых в сбыте наркотиков, задержали 25 августа в Москве. В автомобиле у мужчин обнаружили два килограмма героина.

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