Центр драматургии и режиссуры объявил программу нового сезона

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Беговая улица, 5 Карта всех событий

В театре «Центр драматургии и режиссуры» открылся новый, 25-й сезон. На традиционной встрече труппы художественный руководитель театра Владимир Панков рассказал, какие премьеры и проекты ждут зрителей в ближайшее время.

Так, сезон откроет премьера «Скоморох Памфалон» режиссера Владимира Панкова по одноименной нравственно-философской повести Николая Лескова, написанной в 1887 году. Постановки пройдут 10 и 11 сентября на сцене на Поварской улице.

На сцене на Соколе покажут сразу несколько премьер молодых режиссеров. Так, в феврале пройдет спектакль «Русская смерть» режиссера Елены Павловой по одноименной трагикомической пьесе Ирины Васьковской (2012 год). Кроме того, зрители увидят комедию Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь» в постановке Алексея Размахова.

Сцена на Беговой улице станет площадкой для продолжения программы «ЦДР. Старт», призванной помочь выпускникам театральных вузов.

Также в новом сезоне продолжится проект «Поварская, 20», в рамках которого зрители увидят читки, концерты и пластические перформансы. Проект «ЦДР. Диалог» подготовил образовательную программу, которая включит открытые лекции и дискуссии с режиссерами и теоретиками искусства.

Также труппа ЦДР побывает с гастролями в Норильске и Омске.

Новый год театр отметит на сцене на Соколе праздником «Sound-елка», в котором примут участие актеры SounDrama и артисты ЦДР, передает официальный сайт мэра Москвы.

22 августа сбор труппы прошел в Московском академическом театре имени Маяковского. Новый руководящий состав поделился с артистами и прессой планами на юбилейный, 100-й театральный сезон, который открыли на выходных спектаклями «Школа жен» и «Любовь людей».