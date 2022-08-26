Турагент присваивал себе деньги за путевки на северо-востоке столицы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Декабристов Карта всех событий

Турагент, выезжавший для оформления документов на дом, присваивал себе деньги себе, а покупатели оставались без поездок. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь в пятницу, 26 августа.

По ее словам, в мае этого года 44-летняя жительница столицы обратилась в туристическое агентство на улице Декабристов в Москве, чтобы купить путевку. После звонка к москвичке в квартиру на Полярной улице пришел менеджер фирмы для оформления документов. Мужчина получил за тур за границу 210 тысяч рублей от пострадавшей.

В июле женщина позвонила менеджеру, который ответил, что все поездки отменены из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в принимающей стране. Турагент предложил вернуть деньги на счет, но так этого и не сделал. В дальнейшем все сотрудники турфирмы перестали выходить на связь.

Женщина обратилась в полицию. Подозреваемого задержали. Им оказался 37-летний житель Москвы. По версии следствия, мужчина причастен к нескольким подобным преступлениям, когда он получал деньги для оформления путевок, но вместо этого присваивал средства себе.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержанного заключили под стражу.

25 августа стало известно, что другой мошенник, который продавал в интернете несуществующие товары, скоро предстанет перед судом.