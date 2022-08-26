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СБУ заподозрила Кадырова в совершении военных преступлений

Лала Манушакян

Сюжет: 

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СБУ заподозрила Кадырова в совершении военных преступлений
Фото: vk/ramzan

Служба безопасности Украины заявила, что подозревает главу Чечни Рамзана Кадырова в совершении военных преступлений. Также под подозрение попали два подчиненных чеченского лидера.

В украинском ведомстве сообщили, что были собраны якобы «безоговорочные доказательства военных преступлений», к которым может быть причастен Кадыров. Помимо главы республики, под обвинение попали заместитель начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике Даниил Мартынов, а также командир тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона «Юг» Хусейн Межидов.

По утверждению СБУ, в феврале — марте 2022 года Кадыров якобы руководил разработкой отдельных военных операций некоторых подразделений, передает РИА Новости.

В ответ глава республики попросил СБУ «определить место, куда явиться».

— Мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, кто убийца, кто террорист, — заявил глава Чечни в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что «давно бы забрал Киев, и Зеленский и ему подобные были бы уже в подвале на допросах».

До этого глава Чечни заявил, что с момента распада Советского Союза Украину пичкали фашистской идеологией, что спровоцировало трагедию.

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