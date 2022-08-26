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Болгария проинформировала Газпром о готовности начать переговоры

Анастасия Колоскова
В мире
Болгария проинформировала Газпром о готовности начать переговоры
Фото: shutterstock

Болгария готова начать переговоры о поставке газа, о чем проинформировала компанию «Газпром». Об этом в пятницу, 26 августа, сообщил глава болгарского министерства энергетики технического правительства Росен Христов.

— Мы показали (Газпрому — прим. «ВМ») свое желание начать, а точнее, продолжить переговоры по спорным деталям договора. Отправили партнерам информацию о том, что готовы к переговорам, и запросили возможность контактов. Ждем ответа в ближайшее время, — заявил министр.

По его словам, Болгария предложит ряд изменений по условиям контракта с учетом сложившейся ситуации. В частности, страна попросит увеличить период получения оставшихся объемов газа — около 2,4 миллиарда кубических метров — чтобы он продолжил поступать до завершения отопительного сезона или до лета следующего года. Также болгарская сторона выразила намерение предоставлять банковскую гарантию и оплачивать топливо по факту его поступления в страну, а не посредством предоплаты.

Росен Христов предупредил о последствиях арбитража с Газпромом, так как, не получив газа, страна может потерять и сотни миллионов евро по неустойке, передает ТАСС.

Муниципалитет голландского города Гааги планирует добиться временного исключения из санкционных списков, утвержденных Евросоюзом в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Подобное решение стоит связывать с тем, что европейцам невыгодно терять своего главного поставщика нефтегазовой продукции. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Дмитрий Журавлев.

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