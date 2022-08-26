Диетолог рассказала, чем опасно переедание арбуза

Фото: shutterstock

Злоупотребление арбузом может привести к повышению уровня сахара в крови, вздутию живота и движению камней в мочевыводящих путях. Об этом рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Она предупредила, что не стоит увлекаться арбузом людям с метаболическими нарушениями, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом второго типа.

На слишком большой объем поступающего продукта также может негативно отреагировать кишечник. Возможен выраженный дискомфорт в виде вздутия.

Кроме того, если в мочевыводящих протоках есть камни, они могут начать двигаться, может быть приступ мочекаменной болезни. Специалист предупреждает, что, скорее всего, в таком случае понадобится медицинская помощь.

По словам Королевой, лучше всего употреблять примерно 300 граммов мякоти свежего арбуза в день, передает Москва 24.

Ранее председатель Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов рассказал, что выращивать арбузы можно на дачном участке в Подмосковье. В Московской области выращивают не менее сотни сортов, передает РИАМО.

До этого сообщалось, что арбузы и дыни, продаваемые в Подмосковье, проверили на содержание нитратов.