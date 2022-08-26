Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Конкурсы по профилактике ПДД с участием детей пройдут в Москве 29 августа и 5 сентября

Георгий Соланович
Город
Конкурсы по профилактике ПДД с участием детей пройдут в Москве 29 августа и 5 сентября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Конкурсы, направленные на профилактику ДТП с участием детей, пройдут в Москве 29 августа и 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы столицы в пятницу, 26 августа.

Организатором мероприятий выступает Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.

Так, с 29 августа по 30 сентября в столице пройдет V Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад». Участие в мероприятии могут принять дети в возрасте от трех до 14 лет.

С 5 сентября по 31 октября в городе пройдет III Всероссийский конкурс фото- и видеоработ по ПДД «Дорожная грамматика образовательных дорог детства». К участию приглашены дети от 6 до 16 лет.

С начала года зарегистрировано 153 ДТП, в которых пострадали дети в возрасте до 16 лет. Самыми частыми видами аварий, в которых пострадали дети, стали наезды на пешеходов — 82 случая. Кроме того, 79 маленьких пассажиров получили ранения при столкновении автомобилей — 56 таких случаев.

Конкурсы ПДД Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте