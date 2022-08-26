Конкурсы по профилактике ПДД с участием детей пройдут в Москве 29 августа и 5 сентября

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Конкурсы, направленные на профилактику ДТП с участием детей, пройдут в Москве 29 августа и 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы столицы в пятницу, 26 августа.

Организатором мероприятий выступает Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.

Так, с 29 августа по 30 сентября в столице пройдет V Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад». Участие в мероприятии могут принять дети в возрасте от трех до 14 лет.

С 5 сентября по 31 октября в городе пройдет III Всероссийский конкурс фото- и видеоработ по ПДД «Дорожная грамматика образовательных дорог детства». К участию приглашены дети от 6 до 16 лет.

С начала года зарегистрировано 153 ДТП, в которых пострадали дети в возрасте до 16 лет. Самыми частыми видами аварий, в которых пострадали дети, стали наезды на пешеходов — 82 случая. Кроме того, 79 маленьких пассажиров получили ранения при столкновении автомобилей — 56 таких случаев.