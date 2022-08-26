«Станет легче дышать»: как создание Евразийской перестраховочной компании поможет российскому бизнесу

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Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал создание Евразийской перестраховочной компании для поддержки торговли. Подобная инициатива позволит развить российский страховой рынок в условиях санкций со стороны западных стран. Такое мнение «Вечерней Москве» выразила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

— Сейчас сложилась очень тяжелая ситуация на рынке перестрахования, поскольку большая часть перестраховочных емкостей при страховании экспортно-импортных операций проходили через зарубежных перестраховщиков. Само по себе перестрахование является рычагом в том случае, если страховая компания не может взять на себя риск. В таком случае она передает его другой страховой компании с более сильной финансовой емкостью, — разъяснила она.

При этом эксперт уточнила, что нынешний рынок страхования в стране не дает возможности покрыть все существенные риски.

— Российский страховой рынок сам по себе небольшой, при этом количество рисков достаточно существенное, особенно при международной торговле. Можно сказать, что весь рынок завязан на международных перестраховщиках. В частности, крупные промышленные объекты. Сейчас после введения антироссийских санкций многие компании перестали работать с отечественным бизнесом. Таким образом, российским страховщикам неоткуда взять деньги для наполнения своих резервов. Из-за этого страховой рынок испытывал определенные затруднения, — отметила специалист.

Кроме того, Финогенова оценила важность введения подобного проекта.

— По своей сути, перестрахование — это страхование страховщика. Идея российского правительства хорошая. Если удастся создать при государственной поддержке или какими-то другими методами такую крупную российскую перестраховочную компанию, то всем станет значительно легче дышать. Особенно тем страховщикам, которые страхуют крупные риски. Потребность в страховании рисков в стране существует. Кроме того, виды страхования являются обязательными, без них нельзя сделать что-то. Считаю, что нельзя не поддержать такую инициативу правительства, поскольку она позволит частично собой подменить емкости иностранных страховщиков, — пояснила эксперт.

Также собеседница «ВМ» уверена, что инициатива российского правительства даст толчок для развития отечественного рынка страхования.