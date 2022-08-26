Авария произошла на трассе Уваровка — Ивановка — Можайск. Видео

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Можайском районе произошло ДТП. Машины сильно повреждены, есть погибшие. Об этом стало известно в пятницу, 26 августа.

Telegram-канал «Москва 24» сообщил, что на автодороге Уваровка — Ивановка — Можайск в Подмосковье лоб в лоб столкнулись Mercedes и BMW. Два человека погибли, еще трое пострадали, в том числе два ребенка.

Последствия аварии попали на видео.

Еще одно ДТП, попавшее на видео, произошло в пятницу, 26 августа, на шоссе Энтузиастов. Столкнулись два автомобиля на перекрестке.