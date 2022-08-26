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Два автомобиля столкнулись на шоссе Энтузиастов. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на шоссе Энтузиастов. Видео
Фото: Пресс-служба дептранса столицы
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 58 Карта всех событий

На шоссе Энтузиастов в районе остановки «Кинотеатр Слава» на трамвайных путях столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 26 августа.

Момент столкновения попал на видео.

Видео: Пресс-служба дептранса столицы

Информация о пострадавших уточняется. На короткий промежуток времени движение трамваев № 36, 37 и 43 было затруднено. На данный момент транспорт ходит в штатном режиме.

Еще одно ДТП произошло в пятницу на Третьем транспортном кольце. В районе Русаковской эстакады столкнулись четыре автомобиля.

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