Два автомобиля столкнулись на шоссе Энтузиастов. Видео
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 58 Карта всех событий
На шоссе Энтузиастов в районе остановки «Кинотеатр Слава» на трамвайных путях столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 26 августа.
Момент столкновения попал на видео.
Информация о пострадавших уточняется. На короткий промежуток времени движение трамваев № 36, 37 и 43 было затруднено. На данный момент транспорт ходит в штатном режиме.
Еще одно ДТП произошло в пятницу на Третьем транспортном кольце. В районе Русаковской эстакады столкнулись четыре автомобиля.