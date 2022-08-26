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Движение трамваев на шоссе Энтузиастов восстановили

Анастасия Колоскова
Город
Движение трамваев на шоссе Энтузиастов восстановили
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

На шоссе Энтузиастов восстановлено движение трамваев после сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 26 августа.

— Восстановлено движение трамваев на шоссе Энтузиастов, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что трамваи маршрутов № 36, 37 и 43 задерживались в районе остановки «Кинотеатр Слава».

Также стало известно, что в связи с проведением планового ремонта в центральной зоне вестибюля станции метро «Комсомольская» со стороны Ярославского вокзала часть турникетов входной группы будет временно закрыта для пассажиров. Уточняется, что из-за этого в час пик может увеличиться время прохода на станцию. Пассажиров попросили по возможности пользоваться более свободными входами 7–8 или смещать время поездки с часа пик.

Кроме того, москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 26 августа. Так, основные затруднения движения транспорта в Москве вечером ожидаются в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

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