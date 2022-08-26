Олег Артемьев: В Москве развивать инженерное мышление у детей можно с самого раннего возраста

Фото: АГН Москва

Сегодня дети, проживающие в столице, с самого раннего возраста имеют все необходимые условия для технического творчества и развития инженерного мышления. Такое мнение выразил в пятницу, 26 августа, депутат Московской городской думы, летчик-космонавт России Олег Артемьев.

— В столице сегодня развернута программа ранней профориентации, инженерные классы сформированы в московских школах, работают детские технопарки, где создана база для занятий техническим творчеством по самым современным направлениям. Но эту работу можно и нужно расширять, — сказал он.

Депутат добавил, что престижность инженерной отрасли необходимо развивать с малых лет. По его словам, в этом может помочь фестиваль «Мосавтофест», который пройдет 27–28 августа в Печатниках на территории парка технических видов спорта.

Юные гости фестиваля смогут принять участие в сборке модели гоночного автомобиля, соревнованиях с радиоуправляемыми моделями и посетить выставку старинных машин. Программа мероприятия рассчитана на самый ранний возраст. Посетить его можно бесплатно, но необходима предварительная регистрация, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне Олег Артемьев рассказал, что технология «умных» стройплощадок позволит увеличить эффективность столичных строек. По его словам, речь идет о системе контроля за работой строителей, контроле качества применяемых материалов и утилизации отходов, установке датчиков уровня шума и так далее.