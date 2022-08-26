«Затхлые задворки Европы»: почему у Латвии не получится изолировать Россию

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Президент Латвии Эгилс Левитс призвал изолировать нелояльных русских от мира. Подобные заявления являются пустым звуком, которые нельзя назвать реализуемыми в будущем. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Юрий Светов.

— Самое удивительное в этом заявлении, что президентом Латвии является бывший высокопоставленный европейский чиновник и еврей по национальности. Тот, кто знает, что значит изоляция от общества, не понаслышке. Это просто гитлеровские слова. Немцы говорили, что надо изолировать евреев от общества, теперь эти слова говорят о русских, — заявил он.

При этом эксперт считает, что подобная мечта латышских политиков несбываемая. Собеседник «ВМ» напомнил, что 24 августа состоялось заседание Совета Безопасности ООН, где большая часть стран не согласилась с антироссийскими резолюциями.

— 24 августа состоялось заседание Совета Безопасности ООН, собранное по инициативе США. Они поставили на вопрос резолюцию с осуждением России, по сути дела, с желанием изолировать страну. В конечном же итоге оказалось, что из 195 стран проголосовали за нее 53. Представители МИД Китая отметили, что страны, не поддержавшие изоляцию России, составляют чуть ли не две трети Земли. По этой причине мечты латышского государства об изоляции — это несбыточная химера. Скорее, они дождутся своей собственной изоляции, — разъяснил специалист.

Кроме того, Светов напомнил о роли прибалтийских государств в эпоху 1920-х годов.

— В период между Первой и Второй мировой войной, когда Латвия, Эстония и Литва были независимыми государствами, западные политики говорили о них, что они затхлые задворки Европы. Сейчас их приняли в ЕС и НАТО — они вдруг ощутили себя государствами, которые диктуют порядок в Европе. Это беда на самом деле. Президент-то там изменится, а отношение России с прибалтийскими государствами неизвестно, как будут развиваться, — подытожил он.

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