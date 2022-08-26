Медведев сообщил о подготовке законопроекта об условиях въезда и пребывания иностранцев

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Разрабатывается новый законопроект, регулирующий условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в РФ. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, речь идет не только о переоснащении миграционных служб, но и о курировании серьезных угроз в текущей обстановке.

— Поскольку въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов, — это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства, — отметил он.

Медведев добавил, что необходимо оценить потребность профильных структур в оборудовании, технике и других материальных ресурсах с учетом новых требований и реальной ситуации, а также проработать порядок финансирования предложенных мер и определить объемы необходимых средств.

Заседание Совета безопасности по вопросам миграции пройдет в сентябре, передает РИА Новости.

В начале августа в Госдуму внесли законопроект, в рамках которого запрещаются усыновление и опека детей из России гражданами недружественных стран. При этом полный запрет не коснется сотрудничества с другими странами в вопросах, касающихся уже усыновленных детей.