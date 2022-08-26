Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Медведев сообщил о подготовке законопроекта об условиях въезда и пребывания иностранцев

Лейла Алиева
В мире
Медведев сообщил о подготовке законопроекта об условиях въезда и пребывания иностранцев
Фото: er.ru

Разрабатывается новый законопроект, регулирующий условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в РФ. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, речь идет не только о переоснащении миграционных служб, но и о курировании серьезных угроз в текущей обстановке.

— Поскольку въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов, — это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства, — отметил он.

Медведев добавил, что необходимо оценить потребность профильных структур в оборудовании, технике и других материальных ресурсах с учетом новых требований и реальной ситуации, а также проработать порядок финансирования предложенных мер и определить объемы необходимых средств.

Заседание Совета безопасности по вопросам миграции пройдет в сентябре, передает РИА Новости.

В начале августа в Госдуму внесли законопроект, в рамках которого запрещаются усыновление и опека детей из России гражданами недружественных стран. При этом полный запрет не коснется сотрудничества с другими странами в вопросах, касающихся уже усыновленных детей.

Дмитрий Медведев Россия Мигранты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте