«Нацики — это те, кто сверху»: Лукашенко ответил на угрозы расправы от депутата Рады

Фото: Администрация президента РФ

В правящей верхушке Украины находятся «нацики», а украинский народ — хорошие люди. Об этом в пятницу, 26 августа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, объясняя желание поздравить украинцев с Днем независимости.

— Лично у меня сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам. Ничего в них плохого нет. Никакие они не нацики. Нацики — это те, кто сверху, начиная от тех, кто нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров. А люди — хорошие. Это — наши люди, — сказал он.

Белорусский лидер добавил, что именно по этой причине он решил поздравить украинский народ с Днем независимости. По его словам, на поступившие угрозы от депутата Рады Алексея Гончаренко он сперва не обратил внимания, передает РИА Новости.

Накануне Гончаренко заявил, что Лукашенко грозит расправа после поздравления украинцев с Днем независимости. Он добавил, что в случае необходимости поддержит политических противников белорусского лидера.

19 августа президент Белоруссии заявил, что республика не станет нападать на Украину. По его словам, всему мировому сообществу «надо утихомириться».