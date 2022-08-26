Два грузовика и легковушка столкнулись на МКАД
Россия, Москва, МКАД, 78-й километр Карта всех событий
Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на внутренней стороне 78-го километра Московской кольцевой автодороги. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 26 августа.
В настоящий момент обстоятельства произошедшего уточняются.
Движение на участке затруднено и осуществляется по трем полосам из пяти, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Еще одно ДТП произошло на Третьем транспортном кольце. В результате столкновения четырех автомобилей пострадала двухлетняя девочка.