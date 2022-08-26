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В аварии на Третьем транспортном кольце пострадала двухлетняя девочка

Степан Жирнов
Происшествия
В аварии на Третьем транспортном кольце пострадала двухлетняя девочка
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Верхняя Красносельская улица, 3А Карта всех событий

В дорожно-транспортном происшествии на Третьем транспортном кольце пострадала двухлетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в пятницу, 26 августа.

Авария произошла на Верхней Красносельской улице в районе дома № 3а. Пострадавшая девочка была пассажиром на переднем сиденье автомобиля «Ауди» модели А7 и сидела в специальном детском кресле.

Пострадавшую с незначительными травмами госпитализировали.

По факту ДТП ведется административное расследование, сообщили в пресс-службе ГИБДД. Момент столкновения попал на видео.

Еще одно ДТП произошло в Можайском районе. Два человека погибли, трое пострадали, в том числе дети.

Красносельский район Третье транспортное кольцо (ТТК) Москва ДТП Центральный административный округ (ЦАО)
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