В аварии на Третьем транспортном кольце пострадала двухлетняя девочка
В дорожно-транспортном происшествии на Третьем транспортном кольце пострадала двухлетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в пятницу, 26 августа.
Авария произошла на Верхней Красносельской улице в районе дома № 3а. Пострадавшая девочка была пассажиром на переднем сиденье автомобиля «Ауди» модели А7 и сидела в специальном детском кресле.
Пострадавшую с незначительными травмами госпитализировали.
По факту ДТП ведется административное расследование, сообщили в пресс-службе ГИБДД. Момент столкновения попал на видео.
Еще одно ДТП произошло в Можайском районе. Два человека погибли, трое пострадали, в том числе дети.