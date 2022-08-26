Американская журналистка нашла опровержения смерти Майкла Джексона

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Американская журналистка Перл Джуниор рассказала о фактах, которые доказывают, что американский певец Майкл Джексон на самом деле жив.

По ее словам, легенда поп-музыки может быть все еще жив, а похороненный 13 лет назад человек — его замороженный двойник. При этом журналистка собрала доказательства, подтверждающие, что Джексон живет в настоящее время под другим именем.

Так, согласно одной из версий, певец наблюдал за своими похоронами из партера, а некоторые присутствующие на церемонии заявили о том, что видели женщину со светлыми волосами, которая была очень похожа на Джексона.

Кроме того, Джуниор отметила, что все посмертные фотографии певца являются фотошопом, поэтому нельзя верить кадрам, которые были сделаны в больнице, машине скорой помощи и морге. Также не стоит забывать и любовь артиста к двойникам, поэтому нельзя исключать того, что кто-то из мертвых, имеющих абсолютное сходство с Джексоном, «подменил» его.

Также журналистка и ее единомышленники предполагают, что сотрудники артиста заплатили миллион долларов за отсутствие сотрудников кладбища во время похорон. При этом главным является то, что имя Майкла Джексона не числится в реестрах ни одного из кладбищ Калифорнии, передает Пятый канал.

До этого продюсер и экс-участник коллектива «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что похороны Юрия Шатунова были постановочными — на самом деле в России нет и частички его праха.