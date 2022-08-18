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«Хоронили пустую капсулу»: Разин заявил, что праха Шатунова нет в России

Анастасия Колоскова
Общество
«Хоронили пустую капсулу»: Разин заявил, что праха Шатунова нет в России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Продюсер и экс-участник коллектива «Ласковый май» Андрей Разин не перестает шокировать общественность громкими заявлениями относительно смерти легендарного певца Юры Шатунова. На этот раз он сообщил, что похороны музыканта были постановочными, а на самом деле в России нет и частички его праха.

По словам Разина, об этом ему якобы известно от человека, который занимался похоронами Шатунова.

— Он сказал о том, что Светлана улетела в Германию с его прахом. И на Троекуровском кладбище хоронили совершенно пустую капсулу, — написал продюсер в личном блоге.

Кроме того, Разин рассказал, что представитель Шатунова Аркадий Кудряшов обвинил его в том, что он может выкопать урну и украсть ее.

— Это какой-то ужас! Но все это сделано специально, чтобы эту урны никто не видел. Нет праха Юры Шатунова, не захоронен он на Троекуровском кладбище, — констатировал продюсер.

Он также обратился к поклонникам Шатунова с призывом не посещать могилу артиста. Разин убежден, что постановка с похоронами Шатунова была разыграна Кудряшовым специально, чтобы его подставить, передает Пятый канал.

Недавно Андрей Разин обвинил адвокатов Шатунова в его смерти. Он считает, что певцу приходилось слишком много работать, чтобы оплачивать услуги правозащитников. По его словам, артист практически не видел семью.

Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Артист скончался от обширного инфаркта в ночь с 22 на 23 июня. 28 июня артиста кремировали на Троекуровском кладбище — часть праха захоронили в Москве, часть — увезли в Германию.

Юрий Шатунов Похороны Андрей Разин
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