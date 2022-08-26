Замначальника ГАИ Бердянска умер от полученных в результате взрыва ран
Заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников погиб от ранений, которые были получены при взрыве у городского оздоровительного центра. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города в пятницу, 26 августа.
— По уточненной информации от следственных органов, взрывное устройство было начинено поражающими элементами и закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора оздоровительного центра «Криворожский горняк», — говорится в сообщении.
Основной версией произошедшего следователи считают теракт, организованный с целью запугать беженцев из Мариуполя, которые были размещены в медцентре. Колесников оказался на месте инцидента случайно.