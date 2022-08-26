Тестовое голосование перед выборами в Москве прошло успешно

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Тестирование электронных систем, которые будут задействованы на осенних выборах муниципальных депутатов, прошло без сбоев. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев в пятницу, 26 августа.

— Тест состоялся, у нас система выдержала, сработала четко, мы фиксируем интерес москвичей к дистанционному электронному голосованию, оно для москвичей в приоритете, — сказал он.

Тестовое голосование подошло к концу в 17:00 по московскому времени, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в столице стартовало тестирование электронных систем, которые будут использованы на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. За время тестирования разработчики должны убедиться в корректной работе всех систем, а также в том, что пользователям и членам избиркомов понятны и удобны интерфейс и все процедуры электронного голосования.

В рамках тестового голосования москвичи получали бюллетень с вопросом: «Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?». Всего на выбор представили 15 вариантов ответа.