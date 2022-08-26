Роспотребнадзор закрыл для посетителей зоны отдыха «Серебряный Бор — 2» и «Тропарево»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Зоны отдыха «Серебряный Бор — 2» и «Тропарево» в Москве закрыли для посещения из-за неудовлетворительного качества воды. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора в пятницу, 26 августа.

— С 24.08.2022 г. из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям закрыта для купания зона отдыха «Тропарево» (ЮЗАО), с 26.08.2022 г. — зона отдыха «Серебряный Бор — 2» (СЗАО), — отмечается в сообщении.

До получения положительных результатов санитарных проб купаться в водоемах временно запрещено. Сейчас в Москве доступны 11 зон отдыха с рядом с водой. Например, «Динамо», «Серебряный Бор — 3», «Большой городской пруд», «Школьное озеро», «Озеро Мещерское», говорится на сайте ведомства.

Корреспонденты «Вечерней Москвы» опробовали на себе самые увлекательные и доступные варианты водных активностей, которые доступны для жителей Московского региона. Подробнее о каждом из них — в нашем материале.