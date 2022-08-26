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Сотрудники МЧС спасли девять щенков в Новом Уренгое. Видео

Степан Жирнов
Общество
Сотрудники МЧС спасли девять щенков в Новом Уренгое. Видео
Фото: Пресс-служба МЧС России

Сотрудники МЧС спасли девять щенков в Новом Уренгое. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 26 августа.

Пожарные Ямала достали пушистых малышей из узкой щели между плитами. Так как щенки были совсем маленькими, спасателям пришлось лезть под плиту. За ходом операции наблюдала их мама.

Видео: Пресс-служба МЧС России

Теперь все семейство станет первыми обитателями нового приюта для собак, шефство над которым взял замглавы города.

Забрать детенышей домой можно будет чуть позже, когда малыши окрепнут, сообщил Telegram-канал «МЧС России».

24 августа вышел специальный материал «Вечерней Москвы», в котором психологи рассказали, за что люди благодарны собакам.

МЧС Новый Уренгой Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) Спасатели Собаки
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