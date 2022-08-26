Сотрудники МЧС спасли девять щенков в Новом Уренгое. Видео

Фото: Пресс-служба МЧС России

Сотрудники МЧС спасли девять щенков в Новом Уренгое. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 26 августа.

Пожарные Ямала достали пушистых малышей из узкой щели между плитами. Так как щенки были совсем маленькими, спасателям пришлось лезть под плиту. За ходом операции наблюдала их мама.

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Теперь все семейство станет первыми обитателями нового приюта для собак, шефство над которым взял замглавы города.

Забрать детенышей домой можно будет чуть позже, когда малыши окрепнут, сообщил Telegram-канал «МЧС России».

24 августа вышел специальный материал «Вечерней Москвы», в котором психологи рассказали, за что люди благодарны собакам.