Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обвинений СБУ в адрес Кадырова

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовно дело на должностных лиц СБУ, которые обвинили главу Чечни Рамзана Кадырова в преступных деяниях. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в пятницу, 26 августа.

— Служба безопасности Украины приняла заведомо незаконные решения о заочном предъявлении обвинений главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, заместителю начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской Республике Даниилу Мартынову, командиру тактической группы 249 отдельного моторизованного батальона «Юг» 46 отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации Хусейну Межидову, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В СК подчеркнули, что решения СБУ об уголовном преследовании указанных лиц «приняты по надуманным основаниям и противоречат закону».

26 августа Служба безопасности Украины предъявила Рамзану Кадыровы обвинения в военных преступлениях. По данным украинского ведомства, были собраны якобы «безоговорочные доказательства военных преступлений», к которым может быть причастен чеченский лидер.