Собянин напомнил о начале фестиваля «Спасская башня»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

В пятницу, 26 августа, стартует военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Его открытие состоится на Красной площади. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— На Красной площади сегодня открывается военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Уже 15 лет выступления оркестров из разных стран собирают множество зрителей, — рассказал он.

Глава города добавил, что фестиваль продлится до 4 сентября. За это время перед москвичами выступят творческие коллективы из Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии и Таиланда. Кроме того, жители столицы смогут посетить выступления оркестров российских силовых ведомств.

Помимо Красной площади, мероприятие пройдет и на ВДНХ. Там гостей ждет дневная программа, где запланированы выступления российских и иностранных участников фестиваля. Также в Центре национальных конных традиций можно будет увидеть представления всадников.

В своем Telegram-канале мэр столицы отметил, что с полной программой можно ознакомиться на сайте «Спасской башни».

До этого сообщалось, что правопорядок и безопасность на фестивале «Спасская башня» обеспечат около тысячи человек. В их число войдут 600 полицейских и росгвардейцев, а также более 400 сотрудников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб.