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Спасенный работниками «Московского паркинга» и МЧС котенок нашел новую хозяйку

Александр Афонин
Город
Спасенный работниками «Московского паркинга» и МЧС котенок нашел новую хозяйку
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Котенок, который был спасен работниками службы эвакуации «Московского паркинга» и МЧС, нашел новую хозяйку. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 26 августа.

— Помните, как вчера работники службы эвакуации «Московского паркинга» и МЧС спасли котенка, который забрался под капот машины? Сегодня его уже забрала новая хозяйка — теперь он в надежных руках, — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что специалисты «Московского паркинга» вместе с МЧС спасли котенка. Животное забралось в моторный отсек автомобиля, владелец которого нарушил правила при парковке. Спрятавшегося котенка заметили работники службы эвакуации на специальной стоянке при разгрузке.

До этого стало известно, что почти две тысячи питомцев из городских приютов с начала года нашли новые семьи. Уточняется, что свой дом обрели 590 собак и 336 кошек. Для ускорения поиска новых хозяев для животных проводятся акции по пристройству четвероногих.

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