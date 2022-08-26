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Консульский департамент МИД России временно приостановил выдачу загранпаспортов

Александр Афонин
Общество
Консульский департамент МИД России временно приостановил выдачу загранпаспортов
Фото: МИД РФ

Консульский департамент МИД России по техническим причинам временно приостановил прием заявлений на выдачу загранпаспортов, которые содержат электронный носитель информации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 26 августа.

— По техническим причинам с 26 августа 2022 года временно приостанавливается прием заявлений на выдачу паспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия 10 лет), — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что оформление документов сроком на пять лет продолжится без изменений. О возобновлении работы выдачи паспортов со сроком 10 лет будет сообщено дополнительно на сайтах департамента и диппредставительств России за рубежом, отметили в пресс-службе.

Накануне исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что на данный момент наблюдается спад спроса на получение шенгенских виз в Финляндию со стороны российских туристов. Она отметила, что во время обсуждения ввода ограничений был резкий всплеск на получение документа.

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