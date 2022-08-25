В АТОР сообщили о снижении спроса на получение финской визы в России

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Сегодня наблюдается спад спроса на получение шенгенских виз в Финляндию со стороны российских туристов. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в четверг, 25 августа.

— Был всплеск примерно недели две назад, когда только началось обсуждение возможных ограничений шенгенских виз. Сейчас у нас нет информации об ажиотажном спросе на финский шенген, — цитирует Ломидзе агентство городских новостей «Москва».

16 августа стало известно, что Финляндия сократит количество туристических виз, выдаваемых туристам из России. По словам главы финского МИД Пекки Хаависто, Хельсинки планируют сократить количество принимаемых заявлений до одной пятой или десятой от текущего объема.

18 августа в пресс-службе АТОР сообщили, что в связи с ужесточением правил и планируемого резкого сокращения Финляндией количества выдаваемых виз для россиян срок их получения может увеличиться до четырех или пяти месяцев. Кроме того, доступной записи в визовые центры пока нет.