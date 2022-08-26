В Совбезе Украины сообщили о подготовке к конфликту с Россией с 2019 года

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Киев готовился к военному конфликту с Россией с декабря 2019 года. Об этом в пятницу, 26 августа, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

— Мы готовились к войне, готовились очень мощно. Причем подготовка у нас началась после 8–9 декабря 2019 года, когда президент нашей страны Владимир Зеленский не согласился в Париже на те условия, которые нам предлагали Россия, Франция, Германия. Мягко говоря, он сказал: «Нет, друзья, «Минска-3» не будет, мы будем отстаивать свою страну», — рассказал он.

По словам Данилова, после этого все поняли, что конфликта с Россией не избежать, передает ТАСС.

До этого в обращении к украинскому народу президент страны Владимир Зеленский предупредил о самой сложной зиме в истории страны в связи с высокими ценами на газ. Украинский лидер отметил, что стоимость голубого топлива в европейских странах поднялась выше 3300 долларов за тысячу кубических метров. В подобных условиях Киев пытается сделать все, чтобы справиться с подготовкой к зиме.